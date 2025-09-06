Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

Breaking: परीक्षा से पहले MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, CCTV में कैद हुई ये खौफनाक झलक… मची खलबली

Breaking: मेडिकल की पढ़ाई देश के सबसे कठिन पाठ्यक्रमों में गिनी जाती है। भारी दबाव, लगातार परीक्षा और बैकलॉग से जूझते छात्र कई बार मानसिक तनाव में आ जाते हैं।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

Breaking news, Patrika Breaking news
Breaking ( Patrika File Photo )

Breaking: मेडिकल की पढ़ाई देश के सबसे कठिन पाठ्यक्रमों में गिनी जाती है। भारी दबाव, लगातार परीक्षा और बैकलॉग से जूझते छात्र कई बार मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इसी तनाव का शिकार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पढ़ाई कर रहा एक MBBS छात्र हुआ, जिसने एग्जाम से महज एक घंटे पहले अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मृतक छात्र का नाम हिमांशु कश्यप (24) बताया जा रहा है, जो बिलासपुर का रहने वाला था। वह अपने साथी छात्र पुष्प राज के साथ हॉस्टल के कमरा नंबर ए/13 में रहता था। शनिवार को उसका सुबह 11 बजे फिजियोलॉजी का एग्जाम था, लेकिन परीक्षा से पहले ही उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Breaking: ऐसे हुआ खुलासा

जानकारी के अनुसार, हिमांशु के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब काफी देर तक वह परीक्षा में शामिल नहीं हुआ तो छात्रों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर लोहे के एंगल से उसका शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और कॉलेज प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी व परिजनों की मौजूदगी में कमरे को सील कर दिया गया है।

CCTV में कैद हुई ये खौफनाक झलक

बताया जा रहा है कि मृतक छात्र पिछले एक साल से पढ़ाई में बैकलॉग कर रहा था। वह अब तक तीन पेपर दे चुका था और रविवार को चौथा पेपर था। परीक्षा से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि हिमांशु ने घटना से कुछ देर पहले ही मेडिकल कॉलेज के पास की दुकान से रस्सी खरीदी थी। CCTV फुटेज में वह रस्सी खरीदते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

06 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Breaking: परीक्षा से पहले MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, CCTV में कैद हुई ये खौफनाक झलक… मची खलबली

