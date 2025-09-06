Breaking: परीक्षा से पहले MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, CCTV में कैद हुई ये खौफनाक झलक… मची खलबली

बताया जा रहा है कि मृतक छात्र पिछले एक साल से पढ़ाई में बैकलॉग कर रहा था। वह अब तक तीन पेपर दे चुका था और रविवार को चौथा पेपर था। परीक्षा से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि हिमांशु ने घटना से कुछ देर पहले ही मेडिकल कॉलेज के पास की दुकान से रस्सी खरीदी थी। CCTV फुटेज में वह रस्सी खरीदते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।