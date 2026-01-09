9 जनवरी 2026,

कोरबा

CG Rape Case: युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप, डाॅयल 112 के ड्राइवर समेत 5 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

CG Rape Case: युवती को लाने के बाद उसके साथ हैवानियत करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप की वारदात में 112 वाहन का चालक के साथ ही उसके 4 अन्य साथी भी शामिल थे।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Love Sonkar

Jan 09, 2026

Churu Woman Constable Gang-Raped

Churu woman constable gang rape (Patrika File Photo)

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां डायल 112 के ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवती के साथ हैवानियत करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल आरोपियों की पतासाजी शुरू की गयी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 अन्य की सरगर्मी से तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की ये वारदात कोरबा के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है।

बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में डायल 112 वाहन में तैनात चालक अपने साथियों के साथ बांकी स्थित एसईसीएल के एक मकान में पहुंचा था। यहां आरोपियों ने एक युवती को लाने के बाद उसके साथ हैवानियत करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगरेप की वारदात में 112 वाहन का चालक के साथ ही उसके 4 अन्य साथी भी शामिल थे, जो कि युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गये।

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने आपबीता घरवालों को बतायी।जिसके बाद परिजन इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना में डायल 112 के चालक के शामिल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

आनन फानन में जहां पीड़ित लड़की को उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में लाया गया।वहीं सिविल लाइन थाने में इस मामले में अपराध दर्ज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप की वारदात में शामिल 5 आरोपियों में 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं 3 अन्य अब भी फरार बताये जा रहे है। पुलिस फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

