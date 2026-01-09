CG Rape Case: युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप, डाॅयल 112 के ड्राइवर समेत 5 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में डायल 112 वाहन में तैनात चालक अपने साथियों के साथ बांकी स्थित एसईसीएल के एक मकान में पहुंचा था। यहां आरोपियों ने एक युवती को लाने के बाद उसके साथ हैवानियत करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगरेप की वारदात में 112 वाहन का चालक के साथ ही उसके 4 अन्य साथी भी शामिल थे, जो कि युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गये।