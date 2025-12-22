22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस तारीख को 126 पदों पर सीधी भर्ती

Placement Camp: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में आयोजित प्लेसमेंट कैम्प के जरिए 126 पदों पर भर्ती की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

126 पदों पर होगी सीधी भर्ती (photo source- Patrika)

126 पदों पर होगी सीधी भर्ती (photo source- Patrika)

Placement Camp: निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में 23 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर कैम्प में भाग ले सकते हैं।

Placement Camp: इन पदों पर की जाएगी भर्ती

जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.,बावधन, पुणे (महाराष्ट्र) में डीजी ऑपरेटर एवं सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट एवं लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

Placement Camp: वहीं मे.जैन एसोसिएट एंड इंटरप्राइजेज, रायगढ़ में इलेक्ट्रीशियन एवं वेल्डर के रिक्त पदों के लिए भी चयन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस तारीख को 126 पदों पर सीधी भर्ती

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 23 दिसंबर 126 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 23 दिसंबर 126 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी
रायगढ़

रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन(photo-patrika)
रायगढ़

मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

19, 20 व 21 दिसंबर को कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी

कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
रायगढ़

New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.