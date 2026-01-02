PIL security deposit increased: जनहित याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका, सुरक्षा निधि 3 गुना बढ़ी... जानें कितनी राशि देनी होगी?

जनहित याचिका में ली जाने वाली सुरक्षा निधि (Security Deposit) एक निर्धारित राशि होती है, जिसे याचिकाकर्ता को याचिका दायर करते समय जमा करना होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि याचिका वास्तविक जनहित से जुड़ी हो और उसका दुरुपयोग न किया जाए। यह राशि कोर्ट फीस से अलग होती है। आमतौर पर कोर्ट फीस लगभग ₹50 प्रति प्रतिवादी (Respondent) होती है, जबकि सुरक्षा निधि अतिरिक्त रूप से जमा कराई जाती है। यह व्यवस्था हर राज्य के हाईकोर्ट में अलग-अलग नियमों के तहत लागू होती है।