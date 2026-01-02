नए साल पर रेलवे की नई पहल! वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच, जानें पूरी detail…

वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच(photo-AI)
CG Women TTEs: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए साल के पहले दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर रेल मंडल ने एक नई और सराहनीय व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ट्रेन में टिकट जांच की जिम्मेदारी महिला टिकट निरीक्षकों (टीटीई) को सौंपी गई है। इस पहल के तहत तीन महिला टीटीई और दो पुरुष कर्मचारियों ने नागपुर तक यात्रा के दौरान टिकट जांच की और वापसी में भी अपनी ड्यूटी निभाई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला टीटीई की तैनाती का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव देना है। यह ट्रेन अपनी आधुनिक सुविधाओं और विशेष व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। टिकट जांच करने वाले टीटीई की यूनिफॉर्म भी राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर अलग डिजाइन और रंग की होती है, जिसमें कोर्ट टाई अनिवार्य है।
साल के पहले दिन जिन महिला टीटीई को ड्यूटी सौंपी गई, उनमें नेहा गुजर, निशा सिन्हा, प्रीति और प्रियंका यादव शामिल हैं। सभी महिला टीटीई पूरी यूनिफॉर्म में, वॉकी-टॉकी और जांच के आवश्यक उपकरणों के साथ ट्रेन में तैनात रहीं। यात्रियों के लिए यह व्यवस्था नई और आकर्षक रही।
रेलवे का मानना है कि महिला टीटीई की नियमित तैनाती से ट्रेन में अनावश्यक विवाद की संभावना कम होती है। यात्रियों द्वारा बिना किसी आपत्ति के टिकट जांच कराई जाती है, जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। अब तीन महिला टीटीई नियमित रूप से इस ट्रेन में ड्यूटी करेंगी।
रेल मंडल का लक्ष्य है कि 8 मार्च महिला दिवस तक वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल महिला टिकट जांच स्टाफ तैनात किया जाए। चूंकि यह ट्रेन सुबह बिलासपुर से रवाना होकर शाम 7:30 बजे तक नागपुर से वापस लौट आती है, इसलिए महिला कर्मचारियों को ड्यूटी करने में सुविधा रहती है।
वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर और नागपुर के बीच सप्ताह में छह दिन संचालित होती है। शनिवार को ट्रेन का परिचालन बंद रहता है, इस दिन मेंटेनेंस और सफाई कार्य किए जाते हैं। इसके लिए कोचिंग डिपो के पास अलग से शेड भी तैयार किया जा रहा है।
