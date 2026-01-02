2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

नए साल पर रेलवे की नई पहल! वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच, जानें पूरी detail…

CG Women TTEs: बिलासपुर में नए साल के पहले दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर रेल मंडल ने एक नई और सराहनीय व्यवस्था लागू की है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 02, 2026

वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच(photo-AI)

वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच(photo-AI)

CG Women TTEs: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए साल के पहले दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर रेल मंडल ने एक नई और सराहनीय व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ट्रेन में टिकट जांच की जिम्मेदारी महिला टिकट निरीक्षकों (टीटीई) को सौंपी गई है। इस पहल के तहत तीन महिला टीटीई और दो पुरुष कर्मचारियों ने नागपुर तक यात्रा के दौरान टिकट जांच की और वापसी में भी अपनी ड्यूटी निभाई।

CG Women TTEs: वंदे भारत में पहली बार महिला टीटीई की तैनाती

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला टीटीई की तैनाती का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव देना है। यह ट्रेन अपनी आधुनिक सुविधाओं और विशेष व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। टिकट जांच करने वाले टीटीई की यूनिफॉर्म भी राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर अलग डिजाइन और रंग की होती है, जिसमें कोर्ट टाई अनिवार्य है।

पहले दिन इन महिला कर्मचारियों को मिली जिम्मेदारी

साल के पहले दिन जिन महिला टीटीई को ड्यूटी सौंपी गई, उनमें नेहा गुजर, निशा सिन्हा, प्रीति और प्रियंका यादव शामिल हैं। सभी महिला टीटीई पूरी यूनिफॉर्म में, वॉकी-टॉकी और जांच के आवश्यक उपकरणों के साथ ट्रेन में तैनात रहीं। यात्रियों के लिए यह व्यवस्था नई और आकर्षक रही।

नियमित ड्यूटी से घटेंगे विवाद

रेलवे का मानना है कि महिला टीटीई की नियमित तैनाती से ट्रेन में अनावश्यक विवाद की संभावना कम होती है। यात्रियों द्वारा बिना किसी आपत्ति के टिकट जांच कराई जाती है, जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। अब तीन महिला टीटीई नियमित रूप से इस ट्रेन में ड्यूटी करेंगी।

महिला दिवस तक केवल महिला स्टाफ की योजना

रेल मंडल का लक्ष्य है कि 8 मार्च महिला दिवस तक वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल महिला टिकट जांच स्टाफ तैनात किया जाए। चूंकि यह ट्रेन सुबह बिलासपुर से रवाना होकर शाम 7:30 बजे तक नागपुर से वापस लौट आती है, इसलिए महिला कर्मचारियों को ड्यूटी करने में सुविधा रहती है।

सप्ताह में छह दिन होता है परिचालन

वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर और नागपुर के बीच सप्ताह में छह दिन संचालित होती है। शनिवार को ट्रेन का परिचालन बंद रहता है, इस दिन मेंटेनेंस और सफाई कार्य किए जाते हैं। इसके लिए कोचिंग डिपो के पास अलग से शेड भी तैयार किया जा रहा है।

महिला टीटीई तैनाती के मुख्य उद्देश्य

  • ट्रेन में विवाद की संभावना कम करना
  • अकेले सफर करने वाली महिला यात्रियों का भरोसा बढ़ाना
  • महिला यात्रियों को अपनी समस्याएं साझा करने में सहूलियत
  • वंदे भारत एक्सप्रेस को एक विशिष्ट पहचान देना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 12:32 pm

Published on:

02 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नए साल पर रेलवे की नई पहल! वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच, जानें पूरी detail…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जमीन घोटाले का खुलासा! बिलासपुर–उरगा फोरलेन पर फिर दौड़ी मशीनें

जमीन घोटाले का खुलासा! बिलासपुर–उरगा फोरलेन पर फिर दौड़ी मशीनें(photo-AI)
बिलासपुर

CG High Court: पैतृक संपत्ति में बेटियां भी बराबर की हकदार… हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला?

chhattisgarh high court
बिलासपुर

रेलवे का नया शेड्यूल लागू

एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में ठगी का नया तरीका, बर्तन बदलने के बहाने सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार

CG News: छत्तीसगढ़ में ठगी का नया तरीका, बर्तन बदलने के बहाने सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार
बिलासपुर

CG News: खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

CG News:खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.