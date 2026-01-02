नए साल पर रेलवे की नई पहल! वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच, जानें पूरी detail…

CG Women TTEs: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए साल के पहले दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर रेल मंडल ने एक नई और सराहनीय व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ट्रेन में टिकट जांच की जिम्मेदारी महिला टिकट निरीक्षकों (टीटीई) को सौंपी गई है। इस पहल के तहत तीन महिला टीटीई और दो पुरुष कर्मचारियों ने नागपुर तक यात्रा के दौरान टिकट जांच की और वापसी में भी अपनी ड्यूटी निभाई।