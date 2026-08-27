एक के बाद एक तीन पेपर लीक… IGKV में आखिर कौन कर रहा खेल? आज निरस्त हो सकता है पर्चा

IGKV Paper Leak: छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में परीक्षाओं की गोपनीयता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से करीब पांच घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का पीडीएफ तड़के करीब 4 से 5 बजे विद्यार्थियों तक पहुंच गया था। परीक्षा के बाद वायरल पीडीएफ और मूल प्रश्नपत्र का मिलान किया गया, जिसमें दोनों में सवाल एक जैसे पाए गए।