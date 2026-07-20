प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। जंतर-मंतर पर तख्तियां, पोस्टर और नारों के माध्यम से युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज उठती रहेगी।