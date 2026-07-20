20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

‘भविष्य नहीं बिकने देंगे’… संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर जुटा जनसैलाब, छत्तीसगढ़ के छात्र भी हुए शामिल

National Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ जारी राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के छात्र और युवा भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 20, 2026

Jantar Mantar Protest

Jantar Mantar Protest: छत्तीसगढ़ के छात्र भी शामिल(photo-patrika)

Jantar Mantar Protest: देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर इन दिनों शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर चल रहे राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी समूहों के अनुसार, छत्तीसगढ़ से भी कई छात्र और युवा इस अभियान का हिस्सा बने हैं।

हालांकि, जंतर-मंतर पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के लोगों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक या सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है। प्रदर्शन में शामिल संगठनों का दावा है कि देशभर से हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं।

Parliament March: शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठ रही मांग

यह आंदोलन मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार-बार होने वाली अनियमितताओं से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित हो रही है।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Chhattisgarh Students: छत्तीसगढ़ के युवाओं की भी भागीदारी

प्रदर्शनकारी समूहों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कई युवा और छात्र भी दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अन्य जिलों के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस अभियान के प्रति समर्थन जताया है।

छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस आंदोलन को प्रदेश के युवाओं से भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है।

जंतर-मंतर बना युवाओं की आवाज का मंच

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। जंतर-मंतर पर तख्तियां, पोस्टर और नारों के माध्यम से युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज उठती रहेगी।

आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार

फिलहाल, दिल्ली में चल रहे इस राष्ट्रीय प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से शामिल लोगों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में प्रदर्शनकारी संगठनों द्वारा साझा किए गए दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। बावजूद इसके, यह स्पष्ट है कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों ने राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक व्यापक बहस को जन्म दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 12:51 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘भविष्य नहीं बिकने देंगे’… संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर जुटा जनसैलाब, छत्तीसगढ़ के छात्र भी हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक, चरणदास महंत का मोदी सरकार पर हमला, बोले- छात्रों की आत्महत्या के लिए सरकार जिम्मेदार

Chhattisgarh News
रायपुर

दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया शाकीब की मौत, बहन बोली- ‘जिंदा जलाया’, रायपुर पुलिस जांच में जुटी

Raipur News, Raipur hindi news
रायपुर

1000 करोड़ की धोखाधड़ी, रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका ने MP के विधायक परिवार की कंपनियों पर किया कब्जा, दिल्ली से गिरफ्तार

chhattisgarh news, businessman Mahendra Goenka arrested
रायपुर

बिलासपुर की बारिश का असर, 3500 से ज्यादा वाहन हुए ‘मूक’, विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

Chhattisgarh News
रायपुर

अनलॉक हुआ कुदरत का हुस्न, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, जलप्रपातों पर उमड़े सैलानी

Rain Alert
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.