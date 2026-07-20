CG Vyapam Exam: ताबीर हुसैन। राजधानी में रविवार को दो प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं। एक ओर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सहायक कमांडेंट (सीएपीएफ) परीक्षा हुई, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने नगर सेना, अग्निशमन एवं एसडीआरएफ में फायरमैन के 117 पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की। फायरमैन भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक हुई। 100 अंकों की इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे गए। इनमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 35, बुद्धि एवं विश्लेषण क्षमता के 25 तथा अग्निशमन संबंधी 25 प्रश्न शामिल थे।