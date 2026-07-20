Raipur News: ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को आखिरी मौका, 21 से 30 जुलाई तक फिर खुलेगा पंजीयन पोर्टल

Raipur Auto Registration: रायपुर में ई-रिक्शा और ऑटो परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए चलाए जा रहे पंजीयन एवं QR कोड अभियान के तहत वाहन चालकों को एक और मौका दिया गया है। डीसीपी यातायात डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक 10 दिनों के लिए पंजीयन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया है या QR कोड नहीं लगवाया है, उनके लिए यह अंतिम अवसर होगा।