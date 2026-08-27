Chhattisgarh News: साय सरकार के मंत्रियों के कामों की खुली पोल, वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकताओं के सामने लगाई फटकार, दी हिदायत

Chhattisgarh News: भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार दो दिन तक पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की मैराथन बैठक संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने ली। बैठक में साय सरकार के संबंधित जिलों के मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। बैठक में जिलों के पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों और सांसदों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई गई। इसके बाद संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रियों-सांसदों से कहा कि संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर जनहित में कार्य करें। बैठक में अलग-अलग जिलों की समीक्षा कर आगामी कार्ययोजनाओं और संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बुधवार को 17 जिलों के कार्यों की समीक्षा की गई।