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वनरक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट: 1484 पदों के लिए 13 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा, वन मंत्री केदार कश्यप ने कही यह बात

1484 Forest Guard Posts: छत्तीसगढ़ में वनरक्षक के रिक्त 1484 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भर्ती के तहत लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
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Khyati Parihar

Aug 27, 2026

Chhattisgarh News

वनरक्षक भर्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh Forest Guard Vacancy: छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। वन विभाग में रिक्त 1484 वनरक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। भर्ती के तहत 13 दिसंबर 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने वाले 16,762 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के विशेष प्रयासों और भर्ती प्रक्रिया की लगातार समीक्षा के परिणामस्वरूप लंबित मामलों का त्वरित निराकरण किया गया है। इसके बाद लिखित परीक्षा का कार्यक्रम समयबद्ध रूप से तय किया गया है। मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी तरीके से जल्द पूरा किया जाए।

युवाओं के सपनों और परिश्रम का सम्मान करती है सरकार : केदार कश्यप

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। सरकार युवाओं के परिश्रम, सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करती है। हमारा प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो और योग्य युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार के साथ प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि वनरक्षक भर्ती केवल रोजगार का अवसर नहीं है, बल्कि प्रदेश की अमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर भी है। चयनित युवा अपना भविष्य संवारने के साथ छत्तीसगढ़ के वनों, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे।

वन संरक्षण व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं वनरक्षक

केदार कश्यप ने कहा कि वनरक्षक वन विभाग की मैदानी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक हैं। वनों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण, अवैध कटाई की रोकथाम, वन अपराधों पर नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय में वनरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विशेष रूप से कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और विकास का दायरा बढ़ने के साथ वन प्रबंधन एवं संरक्षण गतिविधियों का भी विस्तार हो रहा है। ऐसे में वन विभाग को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने तथा वन क्षेत्रों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वनरक्षकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण साबित होगी।

भर्ती में केवल योग्यता को मिलेगा अवसर

अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी को समान अवसर मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

लिखित परीक्षा का आयोजन निर्धारित मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पारदर्शी प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कर युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा सके।

1484 नए वनरक्षकों से मजबूत होगा वन विभाग

वनरक्षक के 1484 पदों पर नियुक्तियां होने से वन विभाग की मैदानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, जैव विविधता संवर्धन, वन अपराधों की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। 13 दिसंबर 2026 को लिखित परीक्षा की तिथि तय होने से 16,762 अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि युवाओं को अवसर और प्रदेश की वन संपदा को मजबूत सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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Updated on:

27 Aug 2026 12:53 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वनरक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट: 1484 पदों के लिए 13 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा, वन मंत्री केदार कश्यप ने कही यह बात

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