वनरक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट: 1484 पदों के लिए 13 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा, वन मंत्री केदार कश्यप ने कही यह बात

राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। 13 दिसंबर 2026 को लिखित परीक्षा की तिथि तय होने से 16,762 अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि युवाओं को अवसर और प्रदेश की वन संपदा को मजबूत सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।