PTI Teacher Recruitment 2026: 33 हजार से घटकर 5500 रह गई शिक्षक भर्ती, विज्ञापन से पीटीआई के सभी पद गायब! अभ्यर्थियों में नाराजगी

रायपुर@अनुराग सिंह। Teacher Recruitment 2026: राज्य सरकार जहां एक ओर स्कूलों में योग और व्यायाम को अनिवार्य बनाने पर जोर दे रही है। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए इनके लिए विशेष पीरियड की तैयारी में है। वहीं, नई भर्तियों में व्यायाम शिक्षक (पीटीआई) के पद ही शामिल नहीं किए जा रहे। जिससे तैयारी कर रहे व्यायाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में व्यायाम शिक्षक का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभागीय स्तर पर पद स्वीकृत होने के बाद भी विज्ञापन से व्यायाम शिक्षकों के पद गायब कर दिए गए।