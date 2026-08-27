नेपाल बाढ़ में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के लोग! CM साय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मदद के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव

Nepal Flood 2026: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नागरिक या उनके परिजन सहायता और जरूरी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 तथा +91-771-2223471 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है। फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है।