NEET UG Counselling: सरकारी कॉलेजों से ज्यादा रहा मैनेजमेंट सीटों का कटऑफ, 3 सितंबर तक लेना होगा एडमिशन

NEET UG Counselling: छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग में इस बार नया ट्रेंड देखने को मिला है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में निजी मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट सीटों का कटऑफ ज्यादा रहा। पहले राउंड में मैनेजमेंट कोटे में अधिकतम 549 NEET स्कोर वाले छात्रों को सीट मिली, जबकि नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 511 स्कोर तक सीटों का आवंटन हुआ। जानकारों के मुताबिक, मैनेजमेंट सीटों का कटऑफ बढ़ने की एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों के छात्रों की बढ़ती संख्या है। कई राज्यों में मैनेजमेंट कोटे की सीट नहीं मिलने के कारण छात्र छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों का कहना है कि दूसरे राज्यों की तुलना में यहां फीस अपेक्षाकृत कम होने से भी छात्रों की रुचि बढ़ी है।