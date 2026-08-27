Chhattisgarh News: रायपुर में 5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ नौकर, हिस्ट्रीशीटर तोमर के भतीजे ने दर्ज कराया केस

पुलिस के अनुसार, शंकर 5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंचा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब शंकर का कोई पता नहीं चला तो उसकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान उसकी दोपहिया वाहन रावाभाठा बिजली ऑफिस के पास स्थित मैदान में खड़ी मिली। बाइक मिलने के बाद मामले को लेकर संदेह और बढ़ गया। परिजनों और परिचितों के स्तर पर तलाश करने के बाद भी शंकर का पता नहीं चला। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शंकर ने बैंक में रकम जमा करने के बजाय 5 लाख रुपए का खुद इस्तेमाल कर लिया और इसके बाद फरार हो गया।