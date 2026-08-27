भाई-बहन के त्योहार पर ‘Drinks Party’! सोशल मीडिया पोस्ट वायरल, रायपुर में बजरंग दल का विरोध

Raksha Bandhan Party: रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर में भाई-बहन के लिए आयोजित नाइट पार्टी को लेकर विवाद बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित द बियर कैफे में 28 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के नाम पर पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। वायरल पोस्टर में शराब और कराओके जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। आयोजन की जानकारी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने विरोध जताया है। संगठन ने पार्टी को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए आयोजन होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।