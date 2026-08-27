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भाई-बहन के त्योहार पर ‘Drinks Party’! सोशल मीडिया पोस्ट वायरल, रायपुर में बजरंग दल का विरोध

Chhattisgarh Bajrang Dal: रायपुर में रक्षाबंधन पर शराब पार्टी के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर के बाद बजरंग दल ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 27, 2026

Raksha Bandhan Party

Raksha Bandhan Party: भाई-बहन के त्योहार पर ‘Drinks Party’(photo-patrika)

Raksha Bandhan Party: रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर में भाई-बहन के लिए आयोजित नाइट पार्टी को लेकर विवाद बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित द बियर कैफे में 28 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के नाम पर पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। वायरल पोस्टर में शराब और कराओके जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। आयोजन की जानकारी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने विरोध जताया है। संगठन ने पार्टी को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए आयोजन होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Raipur Night Party: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पार्टी का पोस्टर

पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज और पोस्टर वायरल हो रहे हैं। प्रचार सामग्री के मुताबिक, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई-बहन इस नाइट पार्टी में शामिल हो सकेंगे। आयोजन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था बताई गई है। प्रचार में पार्टी के दौरान मनोरंजन और अन्य गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है।

शराब के साथ सेलिब्रेशन का दावा

वायरल प्रचार सामग्री में शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे के बीच वन-प्लस-वन शराब पैग दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रतिभागियों को कराओके पर गाने का अवसर दिए जाने की बात भी कही गई है। आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

बजरंग दल ने जताया विरोध

पार्टी के आयोजन की जानकारी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने इसका विरोध किया है। संगठन ने रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के मौके पर शराब पार्टी आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई है। बजरंग दल की ओर से आयोजन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे रोकने की मांग की गई है।

आयोजक और क्लब को दी चेतावनी

बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि रक्षाबंधन के दिन यह पार्टी आयोजित की गई तो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। संगठन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में पार्टी आयोजक और क्लब संचालक दोनों जिम्मेदार होंगे। इस चेतावनी के बाद आयोजन को लेकर विवाद और बढ़ गया है।

प्रशासन की भूमिका पर भी नजर

मामले में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रशासन और पुलिस की ओर से आयोजन को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी के प्रचार और बजरंग दल के विरोध के बाद रक्षाबंधन के इस आयोजन को लेकर रायपुर में चर्चा तेज हो गई है।

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Updated on:

27 Aug 2026 12:21 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भाई-बहन के त्योहार पर ‘Drinks Party’! सोशल मीडिया पोस्ट वायरल, रायपुर में बजरंग दल का विरोध

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