नीमच में बादाम समझ खाए आठ बच्चों ने रतनजोत के बीज, तबीयत बिगड़ी

विशेषज्ञों की निगरानी में सभी बच्चे

घटना के बाद बच्चों के परिजनों में चिंता का माहौल रहा। हालांकि, बच्चों को समय रहते अस्पताल पहुंचाने और तत्काल उपचार मिलने से स्थिति को संभालने में मदद मिली। चिकित्सक बच्चों की लगातार निगरानी कर रहे हैं और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद गांव में भी रतनजोत के बीजों को लेकर लोगों में जागरूकता की जरूरत महसूस की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों ने बीजों को बादाम समझकर खा लिया, जिसके कारण यह स्थिति बनी। विशेषज्ञों की निगरानी में सभी बच्चों का उपचार जारी है।