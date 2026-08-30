30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नीमच

Neemuch News: 47 दिन में मिल जाएगा चोरी हुआ स्वर्ण कलश? देवी दरबार में ग्रामीणों को मिला आश्वासन

Gold Kalash Theft: पलासिया के चारभुजानाथ मंदिर से स्वर्ण कलश चोरी होने के मामले में ग्रामीणों ने देवी दरबार लगाई अर्जी, 47 दिन में स्वर्ण कलश मिलने का मिला आश्वासन।
2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Aug 30, 2026

Neemuch Gold Kalash Theft

temple gold kalash theft 47 days, मंदिर के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़ और इनसेट में बस देवी माता मंदिर (SOURCE-PATRIKA)

Neemuch Gold Kalash Theft: मध्यप्रदेश के नीमच में मंदिर के शिखर से स्वर्ण कलश चोरी होने के बाद पुलिस जांच के साथ अब ग्रामीणों की आस्था भी न्याय की आस में देवी दरबार तक पहुंच गई है। पलासिया गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण रविवार को आदिवासी अंचल में स्थित प्रसिद्ध बस देवी माता मंदिर पहुंचे। यहां पूजा-अर्चना कर ग्रामीणों ने माता के सामने चारभुजानाथ मंदिर से चोरी हुए स्वर्ण कलश का मामला रखा और चोरों के पकड़े जाने की अर्जी लगाई।

बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात चोरी हुआ स्वर्ण कलश

ग्रामीणों के अनुसार पलासिया स्थित चारभुजानाथ मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण कलश बुधवार-गुरुवार की रात अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने सिंगोली थाने पहुंचकर आवेदन दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा चोरी गया कलश बरामद करने की मांग की है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही ग्रामीणों ने प्रसिद्ध बस देवी माता मंदिर में भी पूजा अर्चना कर चोरी हुए स्वर्ण कलश को वापस दिलाने की अर्जी लगाई है।

47 दिन में चोर पकड़े जाएंगे, ग्रामीणों को मिला आश्वासन

रविवार को ग्रामीण बस देवी माता के दरबार में पहुंचे। मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद ग्रामीणों ने अपनी परेशानी माता के समक्ष रखी। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के पुजारी देवीलाल भील (भोपा) के शरीर में माताजी आती हैं और इसी दौरान ग्रामीणों ने चोरी की घटना के संबंध में अर्जी रखी। ग्रामीणों के मुताबिक, इस दौरान उन्हें आश्वासन मिला कि 47 दिन के भीतर चोर पकड़े जाएंगे और चोरी हुआ कलश भी वापस मिल जाएगा। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने माता के जयकारे लगाए।

पुलिस से भी कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि वे चोरी की घटना को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचे। धार्मिक स्थल से चोरी की घटना के कारण गांव में नाराजगी भी है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर चोरी गया कलश बरामद करने की मांग की है। ग्रामीण अशोक धाकड़ ने कहा कि बस देवी माता में ग्रामीणों की गहरी आस्था है। इसी विश्वास के चलते बड़ी संख्या में पलासिया के लोग माता के दरबार में पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस की जांच के साथ उन्हें माता के आशीर्वाद और न्याय की उम्मीद भी है। फिलहाल चोरी के मामले में पुलिस की जांच जारी है। ग्रामीणों की नजर अब पुलिस कार्रवाई के साथ उस 47 दिन की समय-सीमा पर भी टिकी है, जिसका आश्वासन उन्हें देवी दरबार में मिलने का दावा किया गया है।

Gwalior News: बच्चे को पार्क से लेकर लौट रही महिला से छीनी सुहाग की निशानी

ये भी पढ़ें
Gwalior Mangalsutra Snatching

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 06:19 pm

Published on:

30 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / Neemuch News: 47 दिन में मिल जाएगा चोरी हुआ स्वर्ण कलश? देवी दरबार में ग्रामीणों को मिला आश्वासन

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Neemuch Latest Breaking News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, सिंगोली में सडक़ हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच में सरकारी अस्पताल का हुलिया सुधारने अधिकारी उतर रहे मैदान में

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच के जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान श्वान आराम करते मिले

Neemuch Breaing News
नीमच

Food Department Action असली के नाम पर बेचा जा रहा था 340 रुपए प्रति लीटर के मान से घी

Neemuch Breaking News
नीमच

मादक पदार्थ तस्करी के दो प्रकरण में 118 किलो डोडाचूरा जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

Neemuch Breaing News
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.