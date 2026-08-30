Neemuch News: 47 दिन में मिल जाएगा चोरी हुआ स्वर्ण कलश? देवी दरबार में ग्रामीणों को मिला आश्वासन

ग्रामीणों का कहना है कि वे चोरी की घटना को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचे। धार्मिक स्थल से चोरी की घटना के कारण गांव में नाराजगी भी है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर चोरी गया कलश बरामद करने की मांग की है। ग्रामीण अशोक धाकड़ ने कहा कि बस देवी माता में ग्रामीणों की गहरी आस्था है। इसी विश्वास के चलते बड़ी संख्या में पलासिया के लोग माता के दरबार में पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस की जांच के साथ उन्हें माता के आशीर्वाद और न्याय की उम्मीद भी है। फिलहाल चोरी के मामले में पुलिस की जांच जारी है। ग्रामीणों की नजर अब पुलिस कार्रवाई के साथ उस 47 दिन की समय-सीमा पर भी टिकी है, जिसका आश्वासन उन्हें देवी दरबार में मिलने का दावा किया गया है।