Gwalior News: बच्चे को पार्क से लेकर लौट रही महिला से छीनी सुहाग की निशानी

बदमाशों का सुराग लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो कुछ कैमरों में बदमाश बाइक से जाते हुए कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के मुताबिक मंगलसूत्र बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने झपटा था। उसने मुंह पर सफेद रंग का गमछा लपेटा हुआ था और बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट लगाया हुआ था। पीड़िता ने बताया कि जो मंगलसूत्र बदमाश छीनकर ले गए हैं उसमें सोने के करीब 10 छोटे मोती और एक सोने का पेंडल लगा हुआ था, मंगलसूत्र का वजन करीब एक तोले से अधिक बताया गया है।