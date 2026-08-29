Gwalior News: जब चलती ट्रेन में बिगड़ी युवक की तबियत, मदद के लिए आगे आईं दो महिला डॉक्टर

इस दौरान ट्रेन में सफर कर रही दो महिला डॉक्टर फरिश्ता बनकर युवक के पास पहुंची। एक यात्री बीपी मशीन औक दवाइयों का बॉक्स लेकर पहुंचा। बीपी नामने पर वह पहुच ज्यादा निकला। डॉक्टरों ने तुरंत बीपी की दवा दी और हल्का खाना खिलाया। दोनों महिला डॉक्टर लगातार सांत्वाना देती रहीं। युवक दो बार उल्टी कर चुका था, फिर भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। युवक ने इतनी खराब हालत में भी अपनी जेब से 300-400 रुपये निकालकर सफाई वाले को देने के लिए दिए, लेकिन यात्रियों ने मना कर दिया और खुद व्यवस्था की।