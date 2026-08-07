Ratlam News: चलती ट्रेन में जीशान की कोशिश से बची यात्री की जान, साइलेंट हार्ट अटैक आने पर दिया CPR

यात्री मनोज वर्मा एवं उनके परिजनों ने जीशान अली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी त्वरित कार्रवाई और सीपीआर की जानकारी के कारण आज उनका जीवन सुरक्षित है। उपस्थित यात्रियों ने भी जीशान अली के इस साहसिक एवं मानवीय कार्य की प्रशंसा की। रतलाम रेल मंडल पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया कि पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल अपने यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मंडल के कर्मचारी अपने नियमित दायित्वों के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों में भी यात्रियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी सेवा भावना, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विद्युत विभाग के ऑन ड्यूटी कर्मचारी जीशान अली ने समय पर सीपीआर देकर ट्रेन में एक यात्री की जान बचाकर मानवता और रेल सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।