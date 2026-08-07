Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

अधिकारियों के मुताबिक महिला यात्री के ट्रॉली बैग की बारीकी से जांच करने पर एक छिपी हुई जगह (कैविटी) का पता चला। उस कैविटी से भूरे रंग का एक प्लास्टिक पैकेट मिला। पैकेट में सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ था, जिसकी फील्ड-टेस्टिंग किट से जांच करने पर उसमें एम्फेटामाइन जैसा पदार्थ होने की पुष्टि हुई। बरामद किए गए 1.6 करोड़ रुपए मूल्य के 2 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त कर लिया गया है और नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अधिकारियों ने महिला यात्री की पहचान उजागर नहीं की है और उससे पूछताछ करने की बात कही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ड्रग्स के साथ पकड़ाई युवती से पूछताछ में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।