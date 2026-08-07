7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

DRI Drug Seizure: नाइजीरियाई युवती के पास से रतलाम रेलवे स्टेशन पर 1.6 करोड़ रुपए की 2 किलो एम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त, मुखबिर की सूचना पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कार्रवाई।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Aug 07, 2026

ratlam drugs

dri seizes 2kg amphetamine from nigerian woman at ratlam railway station, रतलाम रेलवे स्टेशन की फाइल तस्वीर व इनसेट में युवती से जब्त एम्फेटामाइन ड्रग्स (Source-patrika)

Ratlam DRI Drug Seizure: मध्यप्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाईजीरियाई युवती को 1.6 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ पकड़ा है। युवती अपने सामान में ड्रग्स को छिपाकर ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लेकर जा रही थी। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को मुखबिर से ड्रग्स तस्करी की सूचना मिली थी और उस पर रतलाम रेलवे स्टेशन पर उक्त युवती को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है।

ट्रेन से ड्रग्स की तस्करी

राजस्व खुफिया निदेशालय के दल ने रतलाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से मुंबई जा रही ट्रेन में सवार एक नाइजीरियाई युवती के पास से करीब 1.6 करोड़ रुपए की 2 किलो एम्फेटामाइन जब्त की है। अधिकारियों को खास जानकारी मिली थी कि नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक महिला ड्रग तस्कर अपने सामान में ड्रग्स लेकर जा रही है। इस जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने रतलाम रेलवे स्टेशन पर नाइजीरियाई ड्रग तस्कर की पहचान की और उसे रोका व सामान की तलाशी ली तो ड्रग्स बरामद हुई।

1.6 करोड़ रुपये की 2 किलो एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद

अधिकारियों के मुताबिक महिला यात्री के ट्रॉली बैग की बारीकी से जांच करने पर एक छिपी हुई जगह (कैविटी) का पता चला। उस कैविटी से भूरे रंग का एक प्लास्टिक पैकेट मिला। पैकेट में सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ था, जिसकी फील्ड-टेस्टिंग किट से जांच करने पर उसमें एम्फेटामाइन जैसा पदार्थ होने की पुष्टि हुई। बरामद किए गए 1.6 करोड़ रुपए मूल्य के 2 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त कर लिया गया है और नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अधिकारियों ने महिला यात्री की पहचान उजागर नहीं की है और उससे पूछताछ करने की बात कही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ड्रग्स के साथ पकड़ाई युवती से पूछताछ में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

क्या है एम्फेटामाइन ड्रग?

एम्फेटामाइन एक शक्तिशाली और उत्तेजक ड्रग है, इसके अत्यधिक नशे की लत के कारण दुनिया भर में इसकी बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी की जाती है। हाल ही में दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक कार से महाराष्ट्र के जलगांव में लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य का 39 किलोग्राम प्रतिबंधित एम्फेटामाइन जब्त किया गया था।

Ratlam News: ‘भागती हुई दादा के पास आई बच्ची’, लोग पहुंचे फिर भी नहीं रुका असगर, डेडबॉडी के पास खड़ा रहा

ये भी पढ़ें
ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 07:17 pm

Published on:

07 Aug 2026 07:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम: एम्बुलेंस में असुरक्षित सफर

108 Ambulance news ratlam
रतलाम

बारिश में विधायक निवास पहुंचे पटवारी

Patwari strike news ratlam
रतलाम

कालिका माता मंदिर में शिव महापुराण कथा का भक्तिमय समापन

datia news
रतलाम

पांच साल की गारंटी वाला मार्ग समयपूर्व उखड़ा, दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त

datia news
रतलाम

इटावा खुर्द से 40 श्रद्धालु पावागढ़ के लिए पैदल रवाना

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.