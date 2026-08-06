7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

बारिश में विधायक निवास पहुंचे पटवारी

पटवारी संघ की हड़ताल का चौथा दिन, गुरुवार दोपहर शांतिपूर्ण रैली निकाली। जिले के पटवारियों ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय देते हुए गुलाब चक्कर पर एकत्रित हुए।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Aug 06, 2026

Patwari strike news ratlam

पटवारी संघ की हड़ताल का चौथा दिन, गुरुवार दोपहर शांतिपूर्ण रैली निकाली। जिले के पटवारियों ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय देते हुए गुलाब चक्कर पर एकत्रित हुए।

रतलाम. मध्यप्रदेश पटवारी संघ की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चौथे दिन भी जारी रही। गुरुवार दोपहर जिले के पटवारियों ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय देते हुए गुलाब चक्कर पर एकत्रित हुए। यहां से रिमझिम बारिश में स्टेशन रोड स्थित मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास तक शांतिपूर्ण रैली निकालकर आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल को ज्ञापन सौंपा।

रैली में शामिल सभी पटवारी सफेद वेशभूषा में शामिल हुए, जो उनकी एकता, अनुशासन एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक रहा। रैली के बाद पटवारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए तथा सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने आग्रह किया। जिला अध्यक्ष गोपाल रावत ने ज्ञापन का वाचन किया। इसके बाद पोरवाल ने ज्ञापन प्राप्त कर मंत्री काश्यप तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा
संघ जिलाध्यक्ष रावत ने हड़ताल के चौथे दिन भी अनुशासित एवं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने वाले जिले के सभी पटवारियों का आभार माना। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी जायज एवं लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण तक पूरी एकजुटता एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने सभी साथियों से इसी प्रकार संगठन की मजबूती बनाए रखने एवं आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चौथे दिन आज रतलाम जिले के समस्त पटवारियों ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय देते हुए गुलाब चक्कर से स्टेशन रोड स्थित मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास तक शांतिपूर्ण रैली निकाली।

मांगों के समर्थन में नारे लगाए
रैली में शामिल सभी पटवारी सफेद वेशभूषा में उपस्थित रहे, जो उनकी एकता, अनुशासन एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक रहा। रैली के दौरान पटवारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए तथा सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। मध्यप्रदेश शासन के मंत्री चैतन्य काश्यप की अनुपस्थिति में मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोहर पोरवाल को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गोपाल रावत द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया, जिसके पश्चात श्री पोरवाल ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे मंत्री महोदय तक पहुँचाने का आश्वासन दिया।

आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान
इस अवसर पर मध्यप्रदेश पटवारी संघ रतलाम के जिला अध्यक्ष गोपाल रावत ने हड़ताल के चौथे दिन भी अनुशासित एवं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने वाले जिले के सभी पटवारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी जायज एवं लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण तक पूरी एकजुटता एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने सभी साथियों से इसी प्रकार संगठन की मजबूती बनाए रखने एवं आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिले के समस्त पटवारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे तथा सभी ने एक स्वर में अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की।

जैन मुनि प्रत्यक्ष रत्नविजय ने कहा- जीवन में अहिंसा, संयम और आत्मशांति ही जीवन की सच्ची दिशा

ये भी पढ़ें
Pratyaksha Ratnavijay ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 10:31 pm

Published on:

06 Aug 2026 10:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / बारिश में विधायक निवास पहुंचे पटवारी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

ratlam drugs
रतलाम

रतलाम: एम्बुलेंस में असुरक्षित सफर

108 Ambulance news ratlam
रतलाम

कालिका माता मंदिर में शिव महापुराण कथा का भक्तिमय समापन

datia news
रतलाम

पांच साल की गारंटी वाला मार्ग समयपूर्व उखड़ा, दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त

datia news
रतलाम

इटावा खुर्द से 40 श्रद्धालु पावागढ़ के लिए पैदल रवाना

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.