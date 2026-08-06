बारिश में विधायक निवास पहुंचे पटवारी

मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा

संघ जिलाध्यक्ष रावत ने हड़ताल के चौथे दिन भी अनुशासित एवं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने वाले जिले के सभी पटवारियों का आभार माना। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी जायज एवं लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण तक पूरी एकजुटता एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने सभी साथियों से इसी प्रकार संगठन की मजबूती बनाए रखने एवं आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चौथे दिन आज रतलाम जिले के समस्त पटवारियों ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में एकजुटता का परिचय देते हुए गुलाब चक्कर से स्टेशन रोड स्थित मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास तक शांतिपूर्ण रैली निकाली।