सुखेडा में शुक्रवार से हनुमत कथा महोत्सव का प्रारंभ

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
फोटो-आरटी-0501
सुखेडा. तीन दिवसीय हनुमत कथा महोत्सव शुक्रवार से श्री गंगा गार्डन परिसर में प्रारंभ होगा। महोत्सव को लेकर सुखेडा सहित आसपास के गांव में प्रचार किया जा रहा है। सुखेडा निवासी जयेश कृष्ण शास्त्री व्यास पीठ से दोपहर 14 बजे से शाम 4 बजे तक संगीतमय हनुमत कथा का रसपान करवाएंगे। कथा से पूर्व शुक्रवार को सुबह आठ8 बजे बस स्टैंड स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए श्री गंगा गार्डन पहुंचेगी और कथा पांडाल में स्थापित होने के बाद हनुमत कथा प्रारंभ होगी।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग