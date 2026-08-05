Ratlam News : अफसर से बदसलूकी, नोटिस फाड़कर बोले नेताजी- तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा

Ratlam -रतलाम में डोसीगांव मल्टी का विवाद लगातार जारी है। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी के रहवासियों ने प्रदर्शन शुरु कर दिया है। महू नीमच रोड़ पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नगर निगम के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इधर डोसी गांव मल्टी को खाली कराने पहुंचे निगम प्रशासन और पुलिस अमले का जबर्दस्त विरोध हुआ। पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने नोटिस फाड़कर निगम आयुक्त को नौकरी खा जाने की धमकी दी।