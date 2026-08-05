रतलाम में किताबें-ड्रेस के बाद अब एक्टिविटी फीस का बोझ

रतलाम। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही जिले के निजी विद्यालयों की फीस व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। पहले नई किताबें, बदली हुई यूनिफॉर्म, जूते, बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने में अभिभावकों की जेब ढीली हुई, वहीं अब अधिकांश निजी स्कूलों में एक्टिविटी फीस के नाम पर प्रति विद्यार्थी 1000 से 1500 रुपए तक अतिरिक्त राशि जमा कराई जा रही है। लगातार बढ़ते शैक्षणिक खर्च ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। वे इस शुल्क की पारदर्शिता और उपयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं।