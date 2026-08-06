रतलाम: एम्बुलेंस में असुरक्षित सफर

एम्बुलेंस निरीक्षण में मिली थी कमियां

कलेक्टर मिशा सिंह ने अपने कार्यकाल में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हर माह एंबुलेंस का निरीक्षण करने के निर्देश किए थे। मई माह में 41 में से मात्र 19 एंबुलेंस का ही निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग और जिला परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया। निरीक्षण के दौरान भी एक एंबुलेंस में दवाइयां और इंजेक्शन पॉलीथिन बैग में अस्त-व्यस्त मिले, कुछ में अग्निशमन यंत्र चालू हालात में नहीं थे। टायर की स्थिति, सायरन व दरवाजों सहित अन्य सुरक्षा मानकों की भी जांच कर कमी पाई जाने पर सुधार के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के टीम में शामिल प्रबंधक और चिकित्सक ने दिए थे।



मई में 19 की जांच कर नहीं दिया ध्यान

कलेक्टर के निर्देशानुसार इन एम्बुलेंस का हर माह फिटनेस टेस्ट होकर उपकरणों, पर्याप्त संसाधनों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन मई माह में केवल 19 एम्बुलेंस की जांच की गई, इसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये अनफिट एम्बुलेंस दिन-रात जिले में दौड़ रही हैं, इनमें से अधिकांश को दोपहर के समय एमसीएच में खड़ा देखा जा सकता है।