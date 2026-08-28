पापों के प्रायश्चित और पुण्य कामना के लिए किया श्रावणी उपाकर्म

ग्वालियर. श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर सनातन धर्मावलंबियों ने शुक्रवार को लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव स्थित सिद्धपीठ गंगादास की बड़ी शाला में श्रावणी पर्व मनाया। शाला के महंत रामसेवकदास के सानिध्य एवं आचार्य रामनरेश उपाध्याय के आचार्यत्व में लगभग 50 ब्राह्मणों ने हेमाद्रि संकल्प के साथ दशविध स्नान किया। इसमें भस्म, गोबर, सप्तमृतिका, पंचगव्य, सर्वहौषधि, कुश और अपामार्ग से वेदमंत्रों के बीच गंगा की जलधारा में स्नान कराया गया। स्नानांग तर्पण के बाद आसन ग्रहण कर गणपति पूजन, ऋषि पूजन, यज्ञोपवीत दान, यज्ञोपवीत पूजन, यज्ञोपवीत धारण, हवन और रक्षा विधान किए गए। श्रावणी उपाकर्म के तीन प्रमुख अंग प्रायश्चित संकल्प, स्वाध्याय और ऋषि पूजन व हवन शामिल हैं। ब्राह्मणों ने वर्ष पर्यंत जाने-अनजाने पाप कर्मों से मुक्ति के लिए प्रायश्चित किया एवं ईश्वर से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार की प्रार्थना की। साथ ही सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, सदसस्पति, अनुमति, छंद व ऋषि को समर्पित हवन-यज्ञ में घृत आहुति के साथ वेद-वेदांग के स्वाध्याय की शुरूआत की गई। श्रावण पूर्णिमा पर शाला में संस्कृत दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर वेदपाठी ब्राह्मणों ने संस्कृत में बोलने एवं संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार का संकल्प किया। महंत रामसेवकदास ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देव भाषा का दर्जा दिया गया है। सभी वेद-पुराण संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। हमारा दायित्व है कि हम संस्कृत का सम्मान करें और इसे बोलचाल की भाषा बनाएं। उन्होंने हिंदू समाज से यह बीड़ा उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर रामनरेश उपाध्याय, डॉ.विष्णु नारायण तिवारी, रामवीर कटारे, बृजमोहन शास्त्री, लोकेश शास्त्री, आकाश शास्त्री, शशिकांत बित्थरिया, मोहन मुरारी शास्त्री, गोविंदाचार्य, बालकृष्ण शास्त्री, धर्मेश पाठक, राम प्रकाश तिवारी, अनुराग दांतरे, नीरज मिश्रा, सत्येंद्र कुमार गोस्वामी, नीलेश तिवारी और उमादत्त शर्मा सहित कई विद्वान उपस्थित थे।