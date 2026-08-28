केआरएच की ओपीडी में हर रोज पहुंच रहे 20 से 25 नए मरीज…वायरल मायोसाइटिस का प्रकोप, बच्चों के पैरों में उठ रहा तेज दर्द

ओपीडी में बढ़ी बच्चों की संख्या

केआरएच में बच्चों के वार्ड में इन दिनों मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि हर रोज लगभग 20 से 25 बच्चे इस नई समस्या के साथ डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। अधिकांश मामलों में यह परेशानी 12 साल तक के बच्चों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे इस अजीब दर्द के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही इस सीजन में बच्चों में सर्दी, खांसी व अन्य समस्याएं भी आने लगी हैं।

क्या है वायरल मायोसाइटिस ? सीधे मांसपेशियों पर हमला

विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को परेशान करने वाली इस नई बीमारी को वायरल मायोसाइटिस कहा जाता है। इस स्थिति में वायरल संक्रमण का वायरस सीधे बच्चे के पैरों की मांसपेशियों पर असर डालता है। इससे मांसपेशियों में सूजन और तीव्र दर्द पैदा होता है। कई बच्चों को तो जोड़ों और पिंडलियों में इतना तेज दर्द होता है कि वे अपने पैरों पर वजन तक नहीं डाल पाते हैं।