Gwalior News ताइक्वांडो में ग्वालियर का दमदार प्रदर्शन, विनय नगर बना ओवरऑल चैंपियन

विनय नगर शाखा के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 33 स्वर्ण और 35 रजत पदक हासिल किए। इस प्रदर्शन के आधार पर शाखा ने ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। स्कूल ऑफ ताइक्वांडो की जयेंद्रगंज शाखा ने 12 स्वर्ण और 9 रजत पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं आनंद नगर शाखा के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला शिक्षा विभाग के जिला खेल अधिकारी आरके सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को भी स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। आरके सिंह ने कहा कि क्लब स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे उन्हें प्रतियोगितात्मक माहौल में अपनी क्षमता परखने का अवसर मिलता है। इस तरह के मुकाबलों से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं।