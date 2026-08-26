राखी नहीं, राष्ट्रभावना का बंधन, प्रदेश में बढ़ेगा कारोबार : इस रक्षाबंधन 1000 करोड़ का स्वदेशी व्यापार

ग्वालियर. इस बार भाई की कलाई पर बंधने वाला रक्षासूत्र सिर्फ रिश्तों की डोर नहीं, बल्कि देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्थानीय हुनर का संदेश भी दे रहा है। बाजार में 'विकसित भारत;, 'मोदी गारंटी, 'ब्रह्मोस', 'आत्मनिर्भर भारत', 'वोकल फॉर लोकल', 'भारत गौरव', 'नारी वंदन', 'लखपति दीदी', 'नमामि गंगे', 'राष्ट्र रक्षा सूत्र' और 'अमृतकाल' जैसी थीम वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इस वर्ष मध्यप्रदेश में राखियों का कारोबार करीब 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 33 फीसदी अधिक है। मिठाई, उपहार, वस्त्र और अन्य त्योहार सामग्री को जोड़ने पर रक्षाबंधन का बाजार 1,200 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।