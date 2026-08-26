Mahabharata को ‘माइथोलॉजी’ कहना पड़ा भारी? कुणाल कामरा के एक शब्द से भड़का विवाद, रणवीर अल्लाहबादिया ने भी साधा निशाना

Ranveer Allahbadia Statement: कॉमेडियन कुणाल कामरा और शुभम गौड़ के बीच महाभारत को लेकर हुई कुछ सेकंड की बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। वायरल क्लिप में कुणाल कामरा महाभारत को 'माइथोलॉजी' यानी पौराणिक कथा कहते सुनाई देते हैं। इस पर शुभम गौड़ तुरंत सवाल करते हुए कहते हैं, "What mythology man? That's my history!" अब इसी बातचीत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।