राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलीं दीया मिर्जा, ‘आवाज बंद करने की कोशिशें गलत, ये रुकना जरूरी है’

वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके बयान से असहमति भी जताई। एक कमेंट में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर तंज कसा गया, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा कि "आप जैसे लोगों के कारण लोकतंत्र बकवास है।" इस तरह दीया के बयान पर सोशल मीडिया पर समर्थन के साथ-साथ विरोध भी देखने को मिला। दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब दीया मिर्जा ने किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी हो। वो कई मौकों पर पर्यावरण, महिलाओं से जुड़े मुद्दों और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों पर अपनी राय जाहिर करती रही हैं। इस बार भी उनके बयान ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है।