‘थिएटर को लेकर मेरी चिंता बढ़ रही है’, A-rated ‘Toxic’ देखते बच्चे की फोटो वायरल, भड़के नेटिजन्स

वहीं, एक अन्य यूजर ने माता-पिता पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बच्चों को एडल्ट फिल्म दिखाने लेकर आते हैं और फिर ऐसी फिल्मों को लेकर सवाल करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने थिएटर में बच्चों के आने से होने वाली परेशानी का अपना अनुभव भी साझा किया।हालांकि, वायरल पोस्ट में किए गए दावे के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चा फिल्म देखने के लिए किस तरह थिएटर में पहुंचा था या थिएटर प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई हुई या नहीं।