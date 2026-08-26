Kuku Kohli को अंतिम विदाई देने पहुंचा बॉलीवुड, पति के अंतिम संस्कार में टूट गईं अरुणा ईरानी

कुकू कोहली की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हार्ट में ब्लॉकेज के बाद स्टेंट लगाया गया था। इसके बाद उनकी हालत ठीक लग रही थी, लेकिन 25 अगस्त की शाम करीब 5:15 बजे उन्हें अचानक बड़ा कार्डियक अरेस्ट आया। उस वक्त वह अरुणा ईरानी से फोन पर बात और मैसेज कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया।