‘गहरा और दर्दनाक खालीपन छोड़ गए’, Kuku Kohli के निधन पर राज बब्बर ने जताया दुख, बोले- बहुत याद आएंगे

दिलचस्प बात यह है कि राज बब्बर ने कुकू कोहली की किसी ऐसी फिल्म में काम नहीं किया था, जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई हो। हालांकि, दोनों ने एक फिल्म पर साथ काम किया था। कुकू कोहली ने अपनी फिल्म कोहिनूर के लिए राज बब्बर को कास्ट किया था। हालांकि, फिल्म रिलीज नहीं हो पायी। इस फिल्म का शुरुआती नाम ‘एक और कोहिनूर’ था और इसकी शूटिंग 1993 से 1997 के बीच हुई थी। हालांकि, यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।