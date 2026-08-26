GIVA के रक्षाबंधन ऐड हटाने के बाद भी कृति सेनन को लोगों ने बनाया निशाना, बोले- वो कब मांगेंगी माफी?

Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक रक्षाबंधन ऐड विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। ज्वेलरी ब्रांड GIVA के इस ऐड में कृति ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज और केप पहने नजर आई थीं। विज्ञापन में उनके कपड़ों और कुत्ते को राखी बांधने के सीन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के लिए कृति की ड्रेस सही नहीं थी। वहीं, अब जब ज्वेलरी ब्रांड ने इस विज्ञापन को हटा दिया था, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर लोग कृति को ही ट्रोल कर रहे हैं और उनको लेकर कमेंट भी कर रहे हैं.