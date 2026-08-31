राज बब्बर भारतीय सिनेमा के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें खलनायक और नायक दोनों के रूप में जाना जाता है। राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टूण्डला में 23 जून 1952 को एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके दो भाई और चार बहनें हैं, जिसमें से यह सबसे बड़े हैं। राज बब्बर के छोटे भाई विनोद का देहांत कुछ वर्षों पहले हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में दो शादी की। पहली 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा बब्बर जबकि दूसरी शादी 1986 में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल से की। इनके आर्य बब्बर, जूही बब्बर और प्रतीक बब्बर तीन बच्चे हैं, जिसमें से आर्य और जूही नादिरा के बच्चे हैं, जबकि प्रतीक स्मिता पाटिल का बेटा है। राज बब्बर ने भारतीय सिनेमा में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया।

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