बिकरू कांड वाले ‘विकास दुबे’ की पत्नी रिचा दुबे ने तोड़ी चुप्पी, पति के चरित्र को लेकर ये कहा

'शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट' में रिचा ने बताया कि विकास उसके भाई के दोस्त थे। शादी लव मैरिज नहीं थी, बल्कि परिवार की जान-पहचान के आधार पर हुई। उसने विकास को अच्छा पति बताया। विकास परिवार के प्रति जिम्मेदार था। वे बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहता था और उन्हें गांव की गंदगी से दूर रखना चाहता था। रिचा के अनुसार, घर में विकास एक अलग इंसान था। अपराध की दुनिया से बाहर वे पति और बेटे के रूप में अच्छा था। पत्नी ने बताया कि रिश्ता शुरू में सामान्य जीवन जैसा था, लेकिन बाद में अपराध की वजह से तनाव बढ़ गया। फिर भी रिचा खुद को सह-अपराधी नहीं मानतीं। वे खुद को पीड़ित बताती है। रिचा ने कहा कि विकास की मौत के बाद पूरे परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी।