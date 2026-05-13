Kanpur News:99.6% अंक लाकर सोनाक्षी गोयल बनीं CBSE 12वीं की नेशनल टॉपर, चार विषयों में मिले पूरे नंबर

CBSE Topper 2026:कानपुर की बेटी सोनाक्षी गोयल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं परीक्षा में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे शहर को गौरवान्वित कर दिया है। सर्वोदय नगर निवासी सोनाक्षी ने 99.6 फीसदी अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, परिवार, स्कूल और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग सोनाक्षी को बधाई दे रहे हैं और उनकी सफलता को मेहनत व अनुशासन का शानदार उदाहरण बता रहे हैं।