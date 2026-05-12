Kanpur News:पति को जेल से छुड़ाने की जिद में टावर पर चढ़ी युवती,घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की मां ने अक्टूबर 2025 में थाना सचेंडी में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाईं। इसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।जिसके चलते युवती और आरोपी युवक ने शादी कर ली थी। लेकिन विवेचना पूरी कर नवंबर 2025 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। जिसके बाद आरोपी युवक न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा दिया गया था। मंगलवार को इसी मामले में कोर्ट में तारीख थी, जिसके दौरान युवती ने यह कदम उठा लिया।