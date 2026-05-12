Kanpur News: अस्पताल में पुलिस पर हमला, चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ी, घंटों चला हंगामा

देर रात के समय पुलिस और परिजनों के बीच कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि गुस्साए परिजनों ने पनकी रोड चौकी इंचार्ज विपिन कुमार मोरल पर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी वर्दी फाड़ दी गई और अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बीच बचाव करने पहुंची महिला दारोगा और एक सिपाही भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी कल्याणपुर, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हालात को काबू में करने के लिए पीएसी भी तैनात करनी पड़ी।