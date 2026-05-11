कानपुर-बुंदेलखण्ड का बढ़ा सियासी कद, मंत्रिमंडल में दो चेहरों की एंट्री से जश्न की लहर, अध्यक्ष का बड़ा बयान

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र से तीन जनप्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। खागा विधायक कृष्णा पासवान और तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत को राज्यमंत्री बनाया गया है। वहीं अजीत पाल को पदोन्नति देते हुए स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री का पद सौंपा गया है। इस फैसले से इलाके की राजनीति और विकास कार्यों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
इस फैसले पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी खुशी छा गई है। पार्टी के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल और क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने तीनों नवनिर्वाचित मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि यह फैसला कार्यकर्ताओं के समर्पण को मिला सच्चा सम्मान है।
प्रकाश पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसा दल है, जो अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा, मेहनत और जनसेवा का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कृष्णा पासवान के मंत्री बनने से दलित और महिला समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। कैलाश राजपूत के मंत्रिमंडल में शामिल होने से कन्नौज सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी। अजीत पाल को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाने को उन्होंने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और लगातार जनसेवा का सम्मान बताया।
प्रकाश पाल ने विश्वास जताया कि कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र को मंत्रिमंडल में मजबूत प्रतिनिधित्व मिलने से विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और क्षेत्र की प्रगति में तेजी आएगी। तीनों मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व हमेशा सामाजिक समरसता, कार्यकर्ताओं के सम्मान और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि समाज के हर वर्ग का विश्वास भाजपा के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कार्यकर्ता अब उम्मीद कर रहे हैं कि नए मंत्रियों के प्रयास से कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे।
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