कानपुर-बुंदेलखण्ड का बढ़ा सियासी कद, मंत्रिमंडल में दो चेहरों की एंट्री से जश्न की लहर, अध्यक्ष का बड़ा बयान

प्रकाश पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसा दल है, जो अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा, मेहनत और जनसेवा का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कृष्णा पासवान के मंत्री बनने से दलित और महिला समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। कैलाश राजपूत के मंत्रिमंडल में शामिल होने से कन्नौज सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी। अजीत पाल को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाने को उन्होंने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और लगातार जनसेवा का सम्मान बताया।