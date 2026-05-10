BJP का बड़ा दांव: योगी कैबिनेट विस्तार से जाट, दलित और ओबीसी समीकरण मजबूत

अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक Surendra Diler, कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक Kailash Singh Rajput और विधान परिषद सदस्य Hansraj Vishwakarma को भी राज्यमंत्री बनाया गया। सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी यूपी में दलित समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। भाजपा ने उन्हें शामिल कर अनुसूचित जाति वर्ग को साधने का प्रयास किया है। वहीं कैलाश सिंह राजपूत के जरिए पार्टी ने मध्य यूपी और राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। हंसराज विश्वकर्मा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पूर्वांचल और ओबीसी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।