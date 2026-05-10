UP मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश का तंज, कहा- सरकार कुछ नहीं कर सकी तो आखिरी 9 महीनों में मंत्री क्या करेंगे?

अखिलेश यादव ने लिखा- समय बिताने के लिए करना है कुछ काम! वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब, बस यही रह गया है: Courier-Messenger। अखिलेश ने आगे लिखा कि वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा…हो सकता है 'कर्मफल-कंसफल' का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी।