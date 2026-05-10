Yogi Government 2.0′ Second Cabinet Expansion: योगी कैबिनेट विस्तार में बड़ा संदेश: सपा से बागी मनोज पांडे बने कैबिनेट मंत्री

शपथ ग्रहण के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में विभागों के बंटवारे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं।माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही विभागों का आवंटन कर नई टीम को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। योगी सरकार 2.0 का यह विस्तार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है।