यूपी BJP मंत्रिमंडल विस्तार: भाजपा विधायक बोले- कॉल आ गया, CM से मुलाकात भी हुई, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसे निभाऊंगा

भाजपा के विधायक कैलाश सिंह राजपूत उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे आगामी विस्तार में CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेटमें शामिल हो सकते हैं। BJP विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने कहा, "अब मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उस पर दिन-रात काम करूंगा और सरकार के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरे राज्य में, जहां लोधी राजपूतों की आबादी ज्यादा है, वहां के लिए रूट प्लान बनाकर दौरा करूंगा। मैं लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनके समाधान खोजने की कोशिश करूंगा।"