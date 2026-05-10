यूपी BJP मंत्रिमंडल विस्तार: भाजपा विधायक बोले- कॉल आ गया, CM से मुलाकात भी हुई, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसे निभाऊंगा

BJP मंत्रिमंडल विस्तार अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UP Cabinet Expansion Update: उत्तर प्रदेश में रविवार को योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath) सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार होगा। CM योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी विस्तार हो सकता है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।
भाजपा के विधायक कैलाश सिंह राजपूत उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे आगामी विस्तार में CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेटमें शामिल हो सकते हैं। BJP विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने कहा, "अब मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उस पर दिन-रात काम करूंगा और सरकार के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरे राज्य में, जहां लोधी राजपूतों की आबादी ज्यादा है, वहां के लिए रूट प्लान बनाकर दौरा करूंगा। मैं लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनके समाधान खोजने की कोशिश करूंगा।"
MLA कैलाश सिंह राजपूत ने कहा, "हां, इस नाम पर पहले से ही चर्चा चल रही थी। कल मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था और शाम को मैं मुख्यमंत्री से मिला। उस मुलाकात के दौरान मुझे पता चला कि कैबिनेट की प्रस्तावित सूची में मेरा नाम भी शामिल किया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा।"
उन्होंने कहा, "समय निश्चित रूप से कम है, लेकिन जो लोग काम के प्रति समर्पित होते हैं, वे कम या ज्यादा समय होने पर निर्भर नहीं रहते। जहां तक मेरी बात है, अपनी रोजाना की दिनचर्या का पालन करते हुए मैं सुबह लगभग 6:30 बजे से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलना शुरू कर देता हूं। लगभग 11–11:30 बजे तक मिलने के बाद मैं अपने रोजाना के काम पूरे करता हूं और फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल पड़ता हूं।"
BJP विधायक हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, "सबसे पहले तो सबको बधाई। हर कोई पार्टी और देश के लिए काम कर रहा है और मैं भी इसमें शामिल हूं। पार्टी मुझे आगे जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी, चाहे मैं वाराणसी का जिला अध्यक्ष रहूं, कैबिनेट का हिस्सा बनूं या पूरे प्रदेश में सेवा करने का कोई और अवसर मिले, मैं अपनी सेवा जारी रखूंगा।"
हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि हम तो बस अपना काम करते रहते हैं। जहां तक उम्मीदों की बात है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरा किया जाएगा। यह सब अचानक ही हुआ। मैं गाजीपुर में एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक फोन आया, जिसमें मुझसे मुख्यमंत्री आवास पर आने को कहा गया। मैंने कहा, ठीक है।
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