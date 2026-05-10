UP Politics: ‘महंगाई पर भाजपा की रसीद काट दी’, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने कसा तंज

बता दें कि हाल ही में गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जुबान फिसल गई थी। जहां उन्होंने एनडीए (NDA) की जगह समाजवादी पार्टी के अभियान पीडीए (PDA - पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) का नाम ले लिया। राजभर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ली।