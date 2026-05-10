UP Politics: विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ‘मास्टर प्लान’! रैलियां वहीं जहां का टिकट फाइनल

UP Politics: उत्तर प्रदेशमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व इस बार चुनावी तैयारियों को बेहद सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है ताकि संगठनात्मक स्तर पर किसी तरह की असहमति या नुकसान से बचा जा सके। इसी रणनीति के तहत सपा ने यह फैसला लिया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो जाएंगे, वहीं चुनावी रैलियों और बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।