UP में 2 दिन मिलेगी छुट्टी, छात्राओं को PG तक फ्री शिक्षा, 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश के कई बड़े ऐलान

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और आम जनता महंगाई से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को जीरो कर दिया है। अखिलेश ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में SC-ST समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार के मामले सामने आए हैं। अखिलेश ने EVM, वोटर लिस्ट, कानून-व्यवस्था, बिजली संकट और जेवर एयरपोर्ट जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए।